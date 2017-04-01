Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde kayalıklarda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Geyve İlçesi'ne bağlı Demirler Köyü'nde yaşayan Zeki Kılıç’a ait keçi, dün Ceceler kayalıklarında mahsur kaldı. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine bugün 7 kişilik özel dağcılık arama kurtarma ekibi bölgeye gitti. Kayalıklara tırmanıp keçinin yanına ulaşan ekipler, yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından hayvanı iple bağlayarak aşağı indirdi.

Keçisini teslim alan Zeki Kılıç, AFAD ekibine teşekkür etti.

DHA