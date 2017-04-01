Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya Haberi: Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
23:071 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Kayalıkta mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

 SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde kayalıklarda mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.
Geyve İlçesi'ne bağlı Demirler Köyü'nde yaşayan Zeki Kılıç’a ait keçi, dün Ceceler kayalıklarında mahsur kaldı. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine bugün 7 kişilik özel dağcılık arama kurtarma ekibi bölgeye gitti. Kayalıklara tırmanıp keçinin yanına ulaşan ekipler, yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından hayvanı iple bağlayarak aşağı indirdi.
Keçisini teslim alan Zeki Kılıç, AFAD ekibine teşekkür etti.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar