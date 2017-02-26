Kazada felç kalan genç, 15 dakikalık 'hipnoterapi' ile iyileşti

ŞANLIURFA'da, trafik kazası sonrası girdiği şok sonucu kısmi felç geçirip görme ve konuşma yetilerini kaybeden 20 yaşındaki Turan Özekinci, 15 dakika süren tek seanslık 'hipnoterapi' tedavisiyle iyileşti.

Üniversiteye hazırlanan Turan Özekinci, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği trafik kazasının ardından girdiği şok sonucu kısmi felç geçirerek görme ve konuşma yetilerini kaybetti. Birçok hastanede muayene edilen gencin rahatsızlığına çözüm bulunamadı.

Turan Özekinci, babası Ahmet Özekinci tarafından son olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne götürüldü. Psikiyatri uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu tarafından muayene edilen gence, 'Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu' teşhisi konuldu. Turan Özekinci'ye psikiyatri servisinde 'hipnoterapi' tedavisi uygulandı. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu, Özekinci'ye yaklaşık 15 dakika süren 'hipnoterapi' tedavisi uyguladı. Özekinci, 15 dakikalık tek seansla yeniden görmeye başlayıp konuşabildi.

'Hipnoterapi' tedavisi sayesinde hastasının eski sağlığına kavuştuğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu, şöyle dedi:

"Hastamız geçirdiği bir kaza sonrası psikolojik olarak etkilenmiştir. Hastanemize getirildiğinde sol tarafı felçli, iki gözü görmüyor ve konuşamaz bir halde getirildi. Hastamız şoka girdiğinde kimliği tek iken iki kimlik ile görünüyor. Muhtemelen iki kimlik organik bir problem olmadığı için kafa ve beyin içerisinde, görme, konuşma ve hareket merkezini engelleyecek bir hale sokmuş. Çocuk ikinci kimliğe hakim bir şekilde bize geldi. Hastamıza gereken 'hipnoterapi' yaptık. Terapi sonrasında ikinci kimliği çok fazla zorluk çıkarmadı. Hipno yönetimiyle yaklaşık 15 dakika süren bir terapi sonucunda çocuk tamamen yürür, konuşur ve görür hale geldi. Bu bizim için çok önemli ve mutluluk verici bir olaydır. Sosyetik kimlik bozukluğu konusunda tez çalışmalarımız var. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin kimlik bozukluğu hasta tanısı ve tedavisini yaptık ve bütün hastalarımız sağlıklarına yeniden kavuştular. Tedavi sürecinde ilaç kullanılmadı. Tek seansta hastamız yeniden kendine geldi ve tek kimliğine kavuştu. Patolojik sorunu olmayan ve çok kimlik belirtisi bulunan hastalarımızın mutlaka psikiyatri bölümlerine görünmeleri gerekiyor ve bu hastalığın tedavisi yapıldığında hasta yeniden eski görünümüne ve sağlığına kavuşuyor."

'KENDİMİ ŞU AN ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

'Hipnoterapi' yönetimi ile yeniden sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Turan Özekinci ise, korkudan vücudunun fonksiyonlarını kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçirdiğim trafik kazasının ardından baygın bir şekilde beni ailem hastaneye kaldırdı. İlk başlarda görme, duyma ve hareket kabiliyetimi kaybettim. Kazada herhangi bir yara almadım, sadece otomobilde maddi hasar oluşmuştu. Ama ben bu olaydan çok korkmuştum. O yüzden vücudumun birçok fonksiyonunu yitirdim. Burada bana uygulanan tedaviyle eski sağlığıma kavuştum. Hocamın sayesinde yeniden üniversite sınavlarına hazırlanacağım. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Beni yeniden sağlığıma kavuşturan hocamıza teşekkür ediyorum."

DHA