Kiraz ağacı dikerek nükleer karşıtı eylem yaptılar

Fukuşima nükleer kazasının 6. yıl dönümde Ekoloji Eylem Grubu üyeleri Japon halkıyla dayanışmak için Madrid Güneş Enstitüsü'nün bahçesine yeni kiraz ağaçları dikti. Eylemciler hükümete “Nükleere ihtiyacımız yok, güneş bize yeter," çağrısında bulundu.

İspanya’nın başkenti Madrid’de Fukuşima nükleer kazasının 6. yıldönümü nedeniyle Ekoloji Eylem Grubu (Ecologistas en Acción), simgesel olarak Japon halkıyla dayanışmak için bugün Madrid Politeknik Üniversitesi Güneş Enstitüsü'nün bahçesine yeni kiraz çiçeği ağaçları dikti. Aktivistler “Çözüm nükleer enerji değil” pankartı açtı.

Ekoloji Eylem Grubu İklim Değişikliği Kampanyası sorumlusu Xavier Andaluz, "Burada Fukuşima kazasını hatırladığımız, Japon halkıyla dayanıştığımızı ve İspanya’da nükleer santrallere karşı mücadele ettiğimizi göstermek için bulunuyoruz” dedi. İspanya’daki yeni nükleer reaktörlerin açılmamasını Fukuşima’ya borçlu olduklarını söyleyen Andaluz, iktidardaki muhafazakar Halk Partisi’nin yeniden nükleer reaktörlerin açılmasını istediğini ve bunun için çabaladığını söyledi. Andaluz, şöyle devam etti: "Geçen ay nükleer enerji yatırımcıları, Garoña nükleer reaktörünün yeniden açılması için gerekli yatırımın çok pahalı olduğunu ve bu yatırımı yapamayacaklarını söylediler. Aynı zamanda toplumdaki nükleer karşıtı büyük gösteriler oluyor. Mecliste de nükleer karşıtı partilerin olduğunu biliyoruz” dedi.

Japonya da kiraz çiçeği ağaçları kutsal sayılıyor ve bu ağaçların çiçek açmasını yeni bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Ekoloji Eylem Grubu, her yıl Fukuşima için kiraz ağacı dikiyor.

Fukuşima’da ne olmuştu

Japonya 11 Mart 2011’de yerel saatle 14.46’da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve onun hemen ardından oluşan tsunami dalgaları, sadece Japonya’yı değil bütün dünyayı bir nükleer felaketle karşı karşıya bıraktı. Depremin ve tsunaminin etkisiyle Fukuşima nükleer santralin Daiçi reaktöründe sırasıyla patlama, çekirdek erimesi ve onun sonucunda da aylarca kontrol altına alınamayan radyoaktif sızıntı meydana geldi. Santralin o gün üretimde olan diğer iki reaktöründe benzer durumlar meydana gelirken üretimde olmayan 4 numaralı reaktörde yangın çıktı.

Kaza nedeniyle en az 160 bin kişiyi zorunlu göçe maruz kalırken santralin etrafındaki yasak bölgeye girmesi bir türlü engellenemeyen binlerce sokak hayvanı ölüme terk edildi. Pek çok gıda malzemesinde radyoaktif sezyum bulundu: Santralin 60 kilometre uzaklığındaki pirinç tarlalarında ve 140 kilometre uzaklıktaki çiftliklerde radyasyona rastlandı. Bu çiftliklerdeki radyasyonlu samanlarla beslenen, sığırların etlerinde de radyasyon çıktı.

Tehlike sürüyor

Radyasyon bulutları Kuzey Amerika’ya kadar ulaşırken Fukuşima’da radyoaktif sızıntı hala kontrol altına alınabilmiş değil. Fukuşima nükleer santral alanından çıkarılan 43 milyon tonluk radyoaktivite ile kirlenmiş toprak birer topluk plastik torbalar içinde açık hava depolama alanında bekletiyor. Santralin 4 numaralı reaktöründe halen aktif halde nükleer yakıt çubukları bulunuyor ve geçen yıla kadar her gün 300 ton radyoaktivite içeren su okyanusa sızarken, bu miktarın 150 tona indirildiği açıklandı. En iyi ihtimalle 2020 yılına kadar okyanusa radyoaktivite içeren su pompalanmaya devam edilecek. Santralin radyoaktiviteden arındırılması çalışmaları ise 40 yıl sürecek.

Almanya nükleerden çıkış kararı aldı

Fukuşima nükleer kazasından sonra Japonya 50 reaktöründen 48’ini kapatırken İsviçre ve Almanya kademeli olarak nükleer enerjiden kademeli olarak vazgeçme kararı aldı. Belçika, nükleerden çıkış kararını pekiştirdi. İtalya’da referandumda halkın yüzde 90’ı nükleere hayır dedi.

Türkiye ise bir tanesi Mersin Akkuyu’ya nükler santral kurmak üzere Rusya ve Sinop’a nükleer santral kurmak üzere Japonya ile hükümetlerarası anlaşma imzaladı.

(lı)

Görüntü Dökümü:

-Eylemden görüntüler

-Eylemcilerin fidan dikmesi

DHA