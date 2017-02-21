Kızılay saldırısının planlayıcısı, patlamadan 2 gün önce ablasına gitmiş

EDİRNE’nin Meriç İlçesi’nde Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden, Kızılay’da 37 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan PKK'lı Vahit Ayçil’in saldırıdan 2 gün önce ablası araştırma görevlisi Vahide Kütküt ile görüştüğü ortaya çıktı. Önce kardeşi Vahit Ayçil ile uzun süreden bu yana görüşmediğini anlatan Vahide Kütküt, kardeşinin saldırıdan 2 gün önce evine geldiğini ve sonra da Kuzey Irak’a kaçtığını söyledi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşmede kullandığı cep telefonu uygulaması ‘ByLock’ kullandıkları belirtilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi eşi Vahide Kütküt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde görevli eşi Dr. Türkan Çalgan, geçen hafta yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterken Edirne'nin Meriç İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen şüphelilerden araştırma görevlisi olan Vahide Kütküt’ün, 13 Mart 2016 günü Kızılay’da 37 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla aranan PKK’lı Vahit Ayçil’in ablası olduğu tespit edildi. İlk sorgusunda kardeşiyle görüşmediğini anlatan Vahide Kütküt, patlamadan 2 gün önce kardeşi Vahit Ayçil’in evine geldiğini ve görüştüklerini itiraf etti.

İfadesinde kardeşi Vahit Ayçil'in saldırıdan sonra Kuzey Irak'a kaçtığını öğrendiğini anlatan Vahide Kütküt, "Vahit, patlamadan 2 gün önce Ankara’da evime geldi. Görüştük ama eylem yapacağından haberim yoktu. Evimde bir süre görüştük daha sonra da gitti. Kızılay’daki patlamanın ardından Kuzey Irak'a kaçtığını duydum. O günden sonra bir görüşmemiz olmadı" dediği belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise Ankara’ya gönderildi. Yunanistan sınırında yakalanan 4 şüphelinin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşmede kullandığı cep telefonu uygulaması ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilmişti.

DHA