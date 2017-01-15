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Mardin Haberi: Kızıltepe'de bir kişi öldürüldü

Kızıltepe'de bir kişi öldürüldü
13:4215 Ocak 2017
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Kızıltepe'de bir kişi öldürüldü
Kızıltepe'de bir kişi öldürüldü

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde 33 yaşındaki Fırat Arsu dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
Kızıltepe İlçesi Dunaysır Mahallesi'nde dün gece yarısı silah seslerinin gelmesi üzerine polisin bölgeye gelmesi ile 33 yaşındaki Fırat Arsu'nun cesedi bulundu. Bazı görgü tanıklarına göre, kar maskeli 2 kişinin olaydan sonra kaçtığı belirtilirken, Arsu'nun cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Arsu'yu öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için soruşturma başlatıldı.

DHA

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