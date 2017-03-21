Kızlarını danışman yaptığı ortaya çıkan Fransız bakan istifa etti

Fransa'da Canard Enchaîné gazetesinin ortaya çıkardığı skandaldan sonra Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux görevinden istifa etti.

Ortaya çıkardığı skandallarla tanınan Canard Enchene'nin, "İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'nun kızlarının, 2009 – 2016 seneleri arasında babalarına danışman olarak görev yaparak 57 bin Euro maaş aldıkları ve danışmanlık yaparken kızlardan birinin 15, diğerini 16 yaşında olması" konulu haberi üzerine, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştükten sonra görevinden istifa etti.

Mali İşler Savcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA