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Kocaeli Haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
18:3214 Şubat 2017
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Kocaeli'de terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Kocaeli'de terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Örgütün gençlik yapılanması içersinde bulunan ve Marmara Bölge sorumlusu olduğu iddia edilen aynı zamanda da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması bulunan İ.D.'yi takip altına aldı. Yapılan operasyonda İ.D., A.K., E.A., S.T., M.A.G. ve S.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.T., A.K. adli kontrol ile serbest bırakılırken, İ.D., E.A., S.Y. ve M.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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