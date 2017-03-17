Konya'da ruhsatsız 63 tüfek ele geçti, 2 kişi gözaltında

KONYA'da kargo ile çeşitli illere ruhsatsız av tüfeği gönderen 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ele geçirilen 63 tüfeğe el konuldu.

155 Polis İmdat hattına kargo ile çeşitli illere ruhsatsız av tüfeği gönderildiği yönünde gelen isimsiz ihbarı değerlendiren polis, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Öksüz Caddesi üzerinde 42 GF 624 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan aramalarda 63 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi ve kamyonette bulunan Mehmet S. ve Fatih S. gözaltına alındı.

Şüpheliler polise verdiği ifadelerinde silahları Beyşehir ilçesinde tanımadıkları bir kişiden tanesini 200 lira karşılığında aldıklarını, internet üzerinden satarak, kargo ile müşterilere gönderdiklerini söyledi. İki şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, tüfekler adli emanete teslim edildi.

DHA