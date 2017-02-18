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Son Dakika: Lavrov, Stoltenberg ile Rusya ve NATO ilişkilerini görüştü

Lavrov, Stoltenberg ile Rusya ve NATO ilişkilerini görüştü
10:1418 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Lavrov, Stoltenberg ile Rusya ve NATO ilişkilerini görüştü
Lavrov, Stoltenberg ile Rusya ve NATO ilişkilerini görüştü

– Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya ve NATO’nun ilişkilerinin geliştirilmesini görüştükleri bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “53. Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergy Lavrov NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Rusya ve NATO’nun ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği ele alındı. Ayrıca, uluslararası ve Avrupa’nın gündem maddeleri de görüşüldü” denildi.

Stoltenberg, Lavrov ile Ukrayna konusunu görüştüklerini belirterek Rusya ile ilişkilerin gelişmesini ümit ettiğini söyledi.

DHA

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