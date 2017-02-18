Lübnan'dan gelen kargoda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargo ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 15 Şubat günü kargo firmasına gelerek koliyi almaya gelen J.M.K. ve H.H.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, Lübnan'dan gelen kargo kolisindeki pistonların içine saklanmış 196 gram kokain ve 483 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüpheli J.M.K. ve H.H.H.'yi Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirerek sorguya aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



DHA