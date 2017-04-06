Miniklerden polise duygu yüklü klip

ADANA'da ilkokulda eğitim gören minik öğrenciler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadele eden polislere moral olması için klip hazırladı.

Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Milli Mensucat İlkokulu'nda eğitim gören 1-D sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri İlknur Derendeli öncülüğünde çektiği klipte aynı sınıfta okuyan 24 öğrenci rol aldı. Kendi el yazıları ile kaleme aldıkları mektupları okuyan öğrenciler, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiri ile Çanakkale türküsünü de seslendirdi. Öğrenciler ayrıca okul bahçesinde ellerinde tuttukları kartondan harflerle 'Sizi Çok Seviyoruz' yazdı.

Yaklaşık 1 ay süren çalışma sonrasında hazırlanan klip, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli ve Çocuk Şube Müdürü Oktay Nergiz'e teslim edildi. Klibin bir bölümünü öğrencilerle birlikte izleyip, duygulanan Oktay Nergiz, milli birlik ve beraberlik şuuru taşıyan öğrencilere ve öğretmen İlknur Derendeli'ye teşekkür etti. Öğrencilerin mektup ve videolarını Mardin'deki özel harekat polislerine teslim edeceklerini belirten Şube Müdürü Oktay Nergiz, şöyle dedi:

"Yavrularımız bizlere duygulu anlar yaşattılar. Bedenleri küçük yürekleri büyük evlatlarımıza böyle bir çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Kendi çocuklarından, ailelerinden uzak kalarak gecesini, gündüzüne katarak görev yapan kahraman polislerimize ve askerlerimize bir nebzede olsun moral motivasyon amacıyla hazırlanmış bu çalışmanın anlamı çok büyük. Başta emniyet müdürü ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum."

Nergiz, klibi polislere moral olması için 10 Nisan'da izleteceklerini ekledi.

DHA