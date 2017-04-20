Murat Tufan: 2017 yılının yatırım aracı gram altın olabilir

REFERANDUM sonrası altın fiyatlarına yönelik beklentileri değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Öğretim görevlisi Murat Tufan 'Gram altın 2017 yılından bu yana yaklaşık yüzde 16 yükselerek yatırımcıların yüzünü güldürdü' dedi.

2017 yılının yatırım aracının gram altın olabileceğini söyleyen Murat Tufan şöyle konuştu:

'Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 32 getiri sağlayan gram altın fiyatları 2017 yılından bu yana yaklaşık yüzde 16 yükselerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Gram altın fiyatlarını incelerken, Ons altın ve Dolar TL fiyatlarını birlikte değerlendirmek faydalı olabilir. Son zamanlarda Ons altın fiyatlarının jeopolitik gelişmelerin etkisi altında kaldığını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Suriye'ye müdahale etmesi ve Kuzey Kore'yle yaşanan gelişmeler jeopolitik riskin artmasında etkili oldu. ABD'nin Kuzey Kore'yle yaşayabileceği olası bir siyasi gerginlik senaryosu, altın fiyatlarının Ons ve gram bazında yükselmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkabilir. Önümüzdeki süreçte jeopolitik risklerin yükselmesi güvenli liman olarak adlandırabileceğimiz Ons ve gram altının ön plana çıkmasında etkili olmayı sürdürebilir.'

'FED'İN YAVAŞ FAİZ ARTIŞI ALTINI DESTEKLEYEBİLİR'

Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Amerika Merkez Bankasının (FED) yavaş faiz yükseltme sürecinin de devam edeceği beklentisi sarı metali güçlendirebilir. Bu hikâyeyi destekleyen en önemli gelişme ise ABD'den açıklanan veriler olduğunu görüyoruz. Özellikle son ABD verilerinin (Enflasyon, Perakende Satışlar) zayıf olması FED'in daha yavaş faiz yükselteceği beklentisini oluşturması, altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.Gram altın fiyatlarını yakından ilgilendiren diğer bir etken olan Dolar TL paritesine baktığımızda ise; referandum sonrası TL değer kazansa da önemli seviyeler olan 3.55- 3.60 bölgesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolar kuru bu seviyelerin üzerinde kalıcılığını koruduğu sürece gram altın fiyatlarını destekleyecek bir etken olarak karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz yıl yüzde 32 değer kazandıran gram altının, bu yıl da benzer bir getiri potansiyeline sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu beklentilerle birlikte gram altın fiyatları 170 TL seviyelerini test edebilir.'

DHA