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Niğde Haberi: Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
01:3020 Ocak 2017
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Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

NİĞDE  merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 40 eski polis gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik Niğde merkezli, Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi. Operasyonda daha önce Kanun Hükmündeki Kararnameler doğrultusunda ihraç edilen 2'si komiser, 11'i komiser yardımcısı olmak üzere 40 polis gözaltına alındı. 
Diğre illerde gözaltına alınan şüphelilerin Niğde'ye getirileceği bildirildi.

DHA

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