Nijeryalı sahte pasaport şebekesine rezidansta operasyon: 5 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir rezidansa düzenlenen operasyonda, sahte pasaport hazırladığı öne sürülen Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir rezidansta sahte pasaport yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple yabancı uyruklu kişilerin sahte pasaport hazırlamak için kullandığını belirlediği Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki rezidans dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda Nijerya uyruklu Micheal S., Akeem O.J., Carine J., Fidelis O.O., Oderinde A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramada 34 sahte pasaport, 10 sahte pasaport yaprağı, 2 dizüstü bilgisayar, renkli yazıcı, ikamet izin kartları ile 4 bin 400 dolar, bin 350 euro ve 3 bin 310 lira ele geçirdi.

Esenyurt Araştırma Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Nijerya uyruklu 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA