Nusret'in fenomen tuz serpme hareketi plaja taşındı

SOSYAL medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nusret Gökçe'nin fenomen haline gelen tuz serpme hareketi, Antalya'da 3 arkadaşın kuma gömülme eğlencesiyle plaja taşındı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle akına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19, hava sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü kent merkezinde yerli yabancı tatilciler soluğu sahilde aldı. Bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise, denizde yüzerek güneşli havanın tadını çıkardı. Küçük çocuklar ise anne ve babaları ile sahilde oynadı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketi, Konyaaltı sahilinde kuma gömülen 3 arkadaşın da eğlencesi oldu. 2 arkadaşını sadece başı dışarıda kalacak şekilde kuma gömen Hikmet Cançetin, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olan Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketiyle çakıl taşı serperek eğlenceli vakit geçirdi. Nusret'in dünyada meşhur el hareketini taklit eden Cançetin, plajda ilgi odağı oldu.

GASTRONOMİ ÖĞRENCİSİ

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Hikmet Cançetin, "Biz mutfakta olduğumuz için sürekli Nusret'in esprisini yapıyoruz. Başarılı bir adam ve hikayesi de çok ilginç. Türkiye'nin markası bence. Gastronomi bölümü öğrencileri olarak düşüncemiz bu yönde" dedi.

DHA