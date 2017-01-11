Okulların yine tatil edildiği Edirne'de Valilik'ten 'ciddi kar' uyarısı (2)

KIRKLARELİ'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Kırklareli'de pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilen okullar valilik kararıyla yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinlidir" denildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2 GÜN TATİL

Trakya Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime vermişti, ancak yoğun kar uyarısı üzerine senato kararıyla 2 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 1213 Ocak 2017 tarihleri itibari ile 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de idari izinlidir" denildi.

DHA