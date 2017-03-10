Okulun demir kapısının altında kalan çocuk yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, hafta başı açılacak okulun bahçesindeki raylı demir kapının üzerine devrildiği 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emrullah Berkay Şahin ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve Pazartesi günü eğitim ve öğretime açılacak Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda meydan geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Emrullah Berkay Şahin, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada okulun bahçesindeki 5 metre uzunluğundaki raylı demir kapı üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki demir kapının altından çıkarılan Emrullah Berkay Şahin, ambulansa İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun, baş ve çenesinde kırıklar, vücudunda ise ezikler oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA