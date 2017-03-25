Ordu’da 3 günlük su kesintisine tepki

ORDU’nun Altınordu İlçesi’nde ana su borusu hattında meydana gelen arıza nedeniyle nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe merkezindeki 9 mahalleye 3 gündür içme suyu verilemiyor. Büyükşehir Belediyesi tankerle mahallelere su taşırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Ordu’nun 205 bin nüfuslu Altınordu İlçesi’nde, ilçe merkezindeki mahallelere su sağlayan ana borunun arıza yapması nedeniyle, nüfus yoğunluğu en fazla olan Selimiye, Nizamettin, Saray, Aziziye, Taşbaşı, Zaferi Milli, Şarkiye, Kirazlimanı ve Düz Mahalle'ye 3 günden beri su verilemiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, vatandaşlarda sorunun halen giderilememesine tepki gösterdi. OSKİ tarafından mahallelere tankerle su taşınırken, bazı vatandaşlar da marketlerden ve cami şadırvanlarından bidonlarla su doldurarak evlerine götürüp ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Saray Mahallesi sakinlerinden Ali Keskin, OSKİ’de su kesintileriyle ilgili muhatap bulamadıklarını iddia ederek, “OSKİ kesintiyle ilgili yeterince duyuru yapmıyor. İnternet sitesinde su kesintisi başladığı günden beri şu saatte gelecek, bu saatte gelecek yazıyor. Ancak 3 gündür sular kesik. Tankerle su taşıyorlar o da yetersiz, perişan olduk” dedi.

OSKİ ise su kesintileriyle ilgili olarak kurumun resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. 300’lük pik ana boru arızası nedeniyle bazı mahallelerde kesinti olduğunu, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

DHA