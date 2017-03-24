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Niğde Haberi: Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:3324 Mart 2017
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Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE’de TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı.
Ulukışla ilçesindeki E-5 karayolu Porsuk köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Hasan Hüseyin Akın yönetimindeki 33 CDF 55 plakalı otomobil, 31 V 9239 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Selim Üçer’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Akın İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Selim Üçer’in cansız bedeni Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

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