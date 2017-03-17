Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 6 yaralı

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde önünde ilerleyen TIR'ın altına giren otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında, TEM otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 06 FV 1885 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan Ali Kültür yönetimindeki 50 AL 976 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil TIR'ın dorsesinin altına girdi. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2'si çocuk 7 kişiyi güçlükle çıkardı. 43 yaşındaki Medine Gürleyen'in öldüğü belirlendi. Yaralanan 32 yaşındaki Hulusi Tanrıkulu, 27 yaşındaki Tuba Tanrıkulu, 6 yaşındaki Belinay Tanrıkulu, 3 yaşındaki Yusuf Tanrıkulu, 47 yaşındaki Necla Gürleyen ve 51 yaşındaki Ali Gürleyen Hendek ve Adapazarı'nda bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçtan yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA