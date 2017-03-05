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Kocaeli Haberi: Otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın korkuttu

Otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın korkuttu
22:095 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın korkuttu
Otomobil yedek parçası üreten fabrikada yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde, Kartepe'de otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın sevkiyat ve satın alma bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale ederken, daha sonra diğer ilçelerden de takviye istenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

 

DHA

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