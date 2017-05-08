Pastanede oturan kadının çantası çalındı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde pastanede oturan Azerbaycan vatandaşı 67 yaşındaki Şayegan Nevruzpul'un yanına bıraktığı çantası, çalındı. Nevruzpul, içerisinde parası, uçak bileti, telefonu ve pasaportunun olduğu çantasının çalınmasının üzüntüsünü yaşarken, polis soruşturma başlattı.

Olay bugün öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Şayegan Nevruzpul, pastanenin önündeki masayı otururken, çantasını yanına bıraktı. Şayegan Nevruzpul'un bir anlık dalgınlığından yararlanan bir kişi çantasını çaldı. Şayegan Nevruzpul çantasının yerinde olmadığını görünce şoke olurken, pastanede bulunanların haber vermesi üzerine polis geldi. Şayegan Nevruzpul çantasında 1500 lira para, cep telefonu, Elazığ'a gitmek için aldığı uçak bileti ve pasaportunun bulunduğunu söyledi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA