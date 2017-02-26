Prof. Dr. Yıldırım'ın 'Şahname' çevirisi İran'da yılın kitabı seçildi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım'ın, İranlı şair Firdevsi'ye ait Farsça yazılan Şahname'nin Türkçe çevirisi, İran'da 'yılın kitabı ödülü' aldı. Gururlu olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, Şahname'nin Arap istilasından İranlılar'ı kurtarak Farsçayı dirilten, yeniden şiir ve edebiyat dili yapan kitap olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nimet Yıldırım, 7 yıl önce Firdevsi'nin 'Şahname' kitabını Türkçe'ye çevirmeye başladı. İlk cildinin üçte biri Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye çevrilen Şahname'nin ikinci cildi geçen Mayıs ayında basıldı. Çeviri yapmak için 13 ünlü baskıdan yararlanan Nimet Yıldırım, Şahname eseri ile İran'da düzenlenen 24'üncü Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü'nde birinci oldu. 2 bin 500 eser arasında Fars Dili ve Edebiyatı dalına 'yılın kitabı' seçilen Şahname ile Nimet Yıldırım ödülünü Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den aldı.

3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Şahname'nin Arap istilasından İranlılar'ı kurtarak Farsçayı dirilten, yeniden şiir ve edebiyat dili yapan kitap olduğunu aktaran Nimet Yıldırım, kitabın üç bölümden oluştuğunu belirtti. Birinci bölümünün mitolojik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nimet Yıldırım şunları kaydetti:

"İskender'in M.Ö. 330'lu yıllarda İran'ı işgaline kadar dönemde yarı tarihi, yarı mitolojik bir dönemdir Şahname'de anlatılır. İskender'in işgalinden sonra 652 İslamiyete kadar olan bölümün tamamı tarihtir. Şahname bizim de içinde bulunduğumuz bölgenin eskiden adı İran olmayan Gazneliler, Selçuklular, Timurlar, Moğollar, 1926 yılına kadar İran'da egemenliğini sürdüren Türk yönetimlerinde olan bölgelerin tarihlerine, kültürlerine mitolojilerine, dinlerine yer veren bir kitaptır. Onun için çok önemlidir ve adı şahların kitabıdır. İçerisinde 64 hükümdarlık döneminden söz edilir. 53 bin 300 dizeden oluşuyor benim yaptığım çeviri. Orjinali dışında bu kadar beyite yer veren ve ünlü baskıları esas alarak Türkçe'ye çevrilen tam metin ilk çeviri benim kitabım oldu. Şahname geçen Mayıs ayında İstanbul'da basıldı. Türkiye'nin bu alanda aldığı ilk ödül. O görkemli salonda, ülkemizin, üniversitemizin, şehrimizin adını anons ettirmek benim için çok önemli ve gurur vericiydi. Aramızdaki kültürel bağların temeli olan edebiyat ve şiir içerikli eserler, her zaman iki ulus arasındaki birliği sağlamak açısından çok önemli rol oynamıştır. Umuyorum İran ulusal destanı olarak nitelenen Şahname'nin tam metin olarak Türkçe'ye çevrilmesi de bu olumlu ilişkileri daha ileri düzeylere götürür."

DHA