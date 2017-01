Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2017 yılında yatırımlarına verimliliğe odaklanarak devam ediyor

7 farklı ilde hayata geçirdiği 8 alışveriş merkezinde 1150’den fazla perakendeciye ev sahipliği yapan Rönesans Gayrimenkul Yatırım Türkiye’de perakende sektörüyle AVM yatırımcılarının beraber hareket ettiği sürece birbirini büyüteceğine inanıyor.

2001 yılında faaliyetlerine başlayan ve ilk AVM yatırımını Ankara’da gerçekleştiren çoğunluğunun Anadolu illerinde bulunduğu yılda 95 milyon ziyaretçiyi ağırlayan 8 alışveriş merkezine sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, perakende sektöründe yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmayarak alışveriş merkezlerindeki 1150 perakendeci için başta döviz kurunu sabitlemek olmak üzere bünyesindeki varlık ve işletme yönetimi ekipleriyle perakendecilerin verimliliğini artırmaya çalışıyor.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Hasan Şimşek, Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesinde varlık yönetimi yapan bir ekibin olduğunu belirterek, “Bu ekip AVM’leri sağlıklı ve zinde tutmak için ciroları takip etmek, giriş sayıları, bir önceki senenin cirosu ve dönemsel hareketler gibi kalemleri de takip etmekle görevli. Örneğin bir AVM’mizde birçok marka cirosunu artırıyorken bazı markaların artıramadığı noktada varlık yönetimi ekibi devreye girerek konunun detaylarını inceliyor. Perakendeci ile yapılan görüşme sonucunda gelirlerin artırılması için çeşitli çözümler üretiliyor. Çözüm olarak ekibimiz perakendeciyle optimizasyon kararı alıp iyileştirmelere gidiyor bazen daha büyük bazen daha küçük bir mağazaya geçmesini sağlıyor” dedi.

SEKTÖR OLARAK ÖĞRENME DÖNEMİ BİTTİ, OLGUNLUK AŞAMASINA GEÇİYORUZ

Önümüzdeki dönemin verimlilik ve optimizasyon dönemi olacağına dikkat çeken Şimşek, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak gereksiz büyüklükte AVM’ler yapmıyoruz. Perakendeciler de bu noktada bizi destekliyor. Eskiden her perakendeci büyük mağazalarda yer almak isterdi. Şimdi ise uygun büyüklükte olmasını yeterli görüyor. Verimlilik ve optimizasyon dediğimiz konu bu” diye konuştu. Her markanın kendi doğru metrekaresini bilmesi gerektiğinin de altını çizen Hasan Şimşek, “Sektör olarak öğrenme dönemi bitti artık olgunluk aşamasına geçiyoruz" dedi.

A’DAN Z’YE HER SÜREÇTE PERAKENDECİNİN YANINDA

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Hasan Şimşek, entegre iş anlayışını benimsediklerini belirterek, "Kapsamlı araştırmalara dayalı süreçlerin yatırım kararının verilmesinden proje geliştirme aşamasına, kiralama sürecinden işletme ve varlık yönetimine kadar tüm süreçleri Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki ekiplerle yürütüyoruz. 15 yıldır AVM sektörünün içerisindeyiz. Bu süreçte oluşan bilgi ve deneyim birikimini perakendecilerimizle paylaşıyoruz" dedi.

Hasan Şimşek, perakende sektörünü yakından takip ederek perakendecinin istek ve taleplerine önem verdiklerini dile getirdi. Bunun en yakın örneğini Gaziemir’de bulunan İzmir Optimum’ da yaşadıklarını söyleyen Şimşek, perakendecilerin talepleri doğrultusunda İzmir Optimum için genişleme projesini geliştirdiklerini, 58 bin metrekare kiralanabilir alana ek olarak 28 bin metrekare daha ekleyerek projeyi 86 bin metrekare büyüklüğe kavuşturduklarını anlattı. Şimşek, “Mart 2017 sonunda tamamlanacak olan İzmir’in en büyük alışveriş merkezi Optimum genişleme projesiyle H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear Vakko, GUESS, Kiko Milano, MAC ve Hayal Kahvesi gibi markalar da burada yer alacak. Yıllık ziyaretçi sayısının 12 milyondan 16 milyona çıkacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

İzmir Optimum’un genişleme projesiyle birlikte açık alanlarda çocuklar için özel hazırlanmış toplam 3 bin metrekare büyüklüğünde oyun alanı da hayata geçirilecek. Danimarka’da üretilen özel oyuncaklar çocukların zeka ve el becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağı gibi sosyal yönlerini de geliştirecek. Aynı zamanda otizmli çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyuncaklar olacak. Onların da sosyalleşmesi ve gelişmesine katkı sağlayacak. Avrupa standartlarına uygun üretilen oyun alanında çocukların zarar görmesini engelleyecek şekilde renkli özel kaplamalar yapılacak. Ayrıca çocuklar çimende ve kumda da oynayabilecek. Ebeveynler için ise çocuklarını izlenebilecekleri kafe ve oturma alanları olacak.

YETİŞMİŞ PERSONEL SAĞLAMAK İÇİN EĞİTİM HİZMETİ VERİYOR

Tüm yatırımlarını bölgenin ve perakendecinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyleyen Şimşek, "İş ortaklarımız olarak adlandırdığımız markaların geleceğini önemsiyor ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Yeni neslin alışkanlıklarını ve teknolojiye entegre olan hayatlarını yakından gözlemliyor, projelerimizi bu şekilde hayata geçiriyoruz. Hep daha iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Türkiye’de perakende sektörüyle AVM’lerin beraber hareket ettiği oranda birbirini büyüttüğüne inandıklarının altını çizen Şimşek, perakende sektöründeki yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak adına ihtiyaç olan illerde mağazacılık eğitimleri düzenlediklerini de söyledi.

YÜZDE 42’LİK ORANLA KADIN İSTİHDAMINA BÜYÜK KATKI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın 3 büyük il ile beraber Samsun, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, ve Adana’da bulunan toplam 8 alışveriş merkezinde 95 milyon ziyaretçi ağırlıyor yaklaşık 13 bin kişi istihdam ediliyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın önümüzdeki yıllarda açacağı AVM’lerle birlikte istihdam sayısını 3 yıl içinde 20 bine çıkaracağı öngörülüyor. Kadın çalışan oranının 8 AVM’de ortalama yüzde 42 gibi yüksek bir rakama erişmesi oldukça olumlu bir gelişme ayrıca Kahramanmaraş Piazza’da yüzde 40 Şanlıurfa Piazza’da ise yüzde 32 oranında kadın çalışan istihdam ediliyor.

DHA