Rusya Ekonomi Bakanlığı, rublenin zayıflamasını bekliyor

– Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, rublenin en yakın gelecekte zayıflayacağını beklediklerini söyledi.

Oreşkin, Rus haber ajansı ‘RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada “Genel olarak en yakın zamanda rublenin zayıflamasını, sonra da istikrara kavuşmasını bekliyoruz“ dedi.

Hükümetin dikkatli bir şekilde durumu takip etmeye devam ettiğini ve gerekirse tepki göstermeye hazır olduğunu dile getiren Oreşkin, "Hükümetin izlediği stratejinin değiştirilmesi planlanmıyor. Merkez Bankası dalgalı döviz kurunu izliyor, Maliye Bakanlığı ise 7 Şubat’ta başladığı döviz alımlarına devam ediyor.“ dedi.

Bakan, şu an tespit edilen rublenin güçlenmesinin kısa vadeli olduğunu ve temel faktörlerden kaynaklanmadığını savundu. Oreşkin, mevcut ruble kurunun iki faktörden kaynaklandığını söyleyen Oreşkin bu faktörleri, özelleştirme anlaşmasına ilişkin yatırımlar dahil olmak üzere sermeye akışı ve mevsimsellik olarak gösterdi. Bakan, “Geleneksel olarak yılın ilk çeyreği, ticaret bilançosu açısından güçlü bir dönem. Yılın başında ithalat hacmi genellikle düşük. İşte bu faktörler sayesinde ruble güçlendi“ dedi.

DHA