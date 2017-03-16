Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilk FETÖ kararını onadı

TOKAT Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında 4 sanığa verilen hapis cezaları, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından onandı. 1 sanık hakkındaki karar ise bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, "FETÖ/PDY terör örgütü adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2'nci Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyor" dedi.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan K.T. 3 yıl 1 ay 15 gün, M.B. 1 yıl 8 ay 18 gün, Ş.T. 2 yıl 1 ay, F.T. 1 yıl 8 ay 18 gün, S.A. ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, daha sonra geçen 6 Şubat'ta Samsun Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne gönderildi.

Samsun Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesi'nce dosya üzerinde yapılan inceleme sonrası sanıklar Ş.T., K.T., M.B. ve F.T. hakkındaki hükümlere usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmaması nedeniyle esastan karar verilerek kesinleştirilmiş, diğer sanık S.A. hakkında ise ayırma kararı verilerek, yeniden duruşma yapılmasına karar verildi. Karar ardından açıklama yapan Samsun Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, şöyle dedi:

"Yaklaşık bir hafta önce Tokat Ağır Ceza Mahkemesine açılan FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar verilip Samsun Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 4 sanık hakkında adı geçen terör örgütüne üyelik suçundan dolayı verilen cezalar onanmış, sadece yöneticilik suçundan dolayı hakkında mahkumiyet kararı verilen bir sanık hakkında ise verilen karar tekrar incelenmek üzere 4 Nisan tarihine ertelenmiştir. Söz konusu bu karar FETÖ/PDY terör örgütü adına verilen ve kesinleşen ilk karardır. Bu nedenle önemsiyoruz. Samsun 2'nci Ceza Dairesi tarafından verilmiş ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

Tosun, bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde kurularak faaliyete geçtiğini anlatırken, "Cumhuriyet döneminde son derece önemli bir adım atıldı. Yaklaşık ortalama bir hafta içerisinde tüm kararlar istinaf mahkemelerince değerlendirilerek sonuçlandırılıyor" diye konuştu.

DHA