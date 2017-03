Şanlıurfa’da husumetli aileler barıştı

ŞANLIURFA’da, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga ardından Bozkuş ile Demirkol, aileleri arasında başlayan husumet düzenlenen barış yemeğiyle son buldu.

İpekyol Mahallesi’nde geçen yıl Kasım ayında 17 yaşındaki çırak Ömer Faruk Demirkol tartıştığı tesisat ustası Halil Bozkuş’un boynundan bıçaklayarak öldürdü. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un yeğeni olduğu belirtilen Ömer Faruk Demirkol, tutuklandı. Bozkuş ve Demirkol aileleri arasındaki husumeti sonlandırmak için kentin illeri gelenleri Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, işadamı Hadi Altun, aracılık etmesiyle aileler barışa ikna oldu. Barış yemeği için aynı masada oturan taraflar, okunan dualar eşliğinde el sıkışarak aralarındaki husumette son verdi. Barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile yaklaşık 1500 kişi katıldı. Barışın her iki aileye hayırlı olmasını dileyen Vali Güngör Azim Tuna, şöyle dedi:

"Barışa katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada sağlanan barış her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu zamana kadar vuku bulan bir soğukluğun giderilmesi gerçekleştirildi. Dinimizce istenilmeyen bir durum dargınlık, küskünlük ve anlaşmazlık hem Allah katında hoş görülmüyor, hem de günümüz toplumunda hoş görülmeyen işlerdir. Bu adetlerde yavaş yavaş terk ediliyor. Bir suç işlenmişse bu suçun ferdiligi esas olmalı, o zaten cezasını çekiyor ve bundan başkalarının mağdur olmaması lazım. Ben burada görev yaptığım süre içerisinde kesinlikle böyle bir mağduriyete yol açılmaması için elimden geleni yapacağım. Kimse evini, köyünü, barkını terk etmek zorunda kalmayacaktır ve bundan rant elde etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Eğer yanlış yapan olursa da yakasına yapışacağız bunun böyle bilinmesini istiyorum."

Yapılan konuşmaların ardından davetlilere etli pilav ve zerde tatlısı ikram edildi.

