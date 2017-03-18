Şenlendirici, Çanakkale şehitlerini trompet ile andı

İZMİR'in Bergama ve Kınık ilçeleri arasında bulunan çiftliğine gelen dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Çanakkale şehitleri için trompet ile 'Çanakkale Türküsü'nü çaldı.

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, bu kez klarnet dışında başka bir müzik aleti olan trompet ile 'Çanakkale Türküsü'nü çaldı ve görüntüsünü 'Çanakkale'de şehit olan atalarımızı, ata enstrümanı ile andık' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yumurta topuklu ayakkabısı, 8 köşe kasketi ve deve yünü kıyafeti ile dikkat çeken Şenlendirici, 18 Mart ile ilgili duygularını çalarak anlattığını söyledi. Klarnet ustasının, trompet ile çaldığı 'Çanakkale Türküsü' sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

KLARNET KAMPI 10-16 TEMMUZ'DA

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, çiftliğinde geçen yıl düzenlediği klarnet kampında dünyaca ünlü virtüözleri ağırlamıştı. 10-16 Temmuz'da tekrarlanacak olan klarnet kampı ile ilgili bilgi veren Şenlendirici, "Bu yıl 2017 Klarnet Kampı'nda dünyaca ünlü klarnet virtüözleri konuğumuz olacak. Kampa kayıt ve katılım işleri ile ilgili tüm detaylar sosyal medya hesaplarımızda ve www.klarnetkampi.org adlı internet sitemizde bulunuyor. Şimdiden tüm klarnet sevenlere ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum" dedi.

DHA