Sınava hazırlanan öğrencilere sürpriz konser

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) vize sınavlarına hazırlanan öğrencilere, başka bir grup öğrenci mini konserle sürpriz yaptı.

SDÜ İletişim Fakültesi'nde okuyan bir grup öğrenci tarafından hazırlanan etkinlikte 20 öğrenci Prof.Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi'nde belirlenen farklı noktalara oturarak ders çalışmaya başladı. Öğrencilerden birinin ellerini masaya vurarak ritim tutması ardından, farklı noktalardaki diğer öğrenciler de buna uyarak ellerini masaya vurmaya başladı. Diğer öğrenciler şaşkın bakışlarla olayı anlamaya çalışırken, müzisyen Serdar Atsak ortaya çıktı. İstanbul'da sokak müzisyenliği yapan Atsak, elinde gitarı ve özel yaptırdığı taşınabilir bateri ve ses sistemiyle Rock'n Roll türünde müzik yapmaya başladı. Şarkı söyleyerek merkezi dolaşan Serdar Atsak'a diğer öğrenciler de eşlik etti. Etkinliğin farklı kameralardan kaydedilerek oluşturulan video görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

DHA