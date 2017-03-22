Sivas merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 polise gözaltı

SİVAS merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 polis gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkez, Suşehri ilçesi, Ordu ve Afyonkarahisar'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü aktif olarak görevine devam eden 10 emniyet personeli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA