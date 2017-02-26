Sivas'ta FETÖ'den 8 eski polis daha tutuklandı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 eski polis daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas merkezli 18 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 108 eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., M.Ö., M.K., M.M.O., N.P., D.K., S.K. ve M.R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 58 kişi tutuklanmış, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylelikle operasyonda tutuklu sayısı 66'ya yükseldi. Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 9 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

DHA