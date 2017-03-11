Tarım fuarında sucuk kuyruğu

KAYSERi’de düzenlenen 12’nci Tarım Fuarı'nın ikinci gününde Kayseri Ticaret Borsası tarafından ziyaretçilere dağıtılan 1 ton sucuk-ekmek, fuar alanı önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Kapılarını dün ziyaretçilere açan 12'nci Kayseri Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nın bugünkü bölümünde yurdun birçok bölgesinden gelen çiftçilere Ticaret Borsası tarafından sucuk ekmek ikram edildi. Fuarı ziyaret etmeyen gelenler, yağmura aldırış etmeden sucuk-ekmek alabilmek için fuar alanı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Her sene ilimizde gerçekleştirilen Tarım Fuarı'na bizler de katılmakta sektörün nabzını tutmaktayız. Bugün de yurdun birçok bölgesinden fuara gelen çiftçilerimize şehrin eşsiz lezzeti sucuğu tattırmak için sucuk ikram ediyoruz. 500 ekmek, 750 kilo sucuk dağıtıyoruz. Dağıttığımız sucuğun yetmeyeceğini düşünerek takviye yaptık ve 1 ton sucuk dağıtttık."

DHA