TIR'da ev eşyası arasında 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ERZURUM İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TIR'da ev eşyalarının arasına gizlenmiş olarak 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da geçen 21 Şubat günü, uyuşturucu madde suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir TIR'da operasyon yapıldı. TIR içerisinde batı illerine sevk edilmek istenen ev eşyaları içerisine gizlenmiş 106 kilo 623 gram toz esrar, 9 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu olayı ile ilgili olarak yakalanan E.Ç., G.G., B.Ç. ve F.Y. gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

DHA