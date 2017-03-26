Tunceli'de PKK'ya yönelik sızma harekatı: 14 terörist öldürüldü, 1 asker yaralandı (3)

14 PKK'LININ CESEDİ OPERASYON BÖLGESİNDEN ALINDI

Tunceli merkez Gökçek Köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürülen 14 PKK'lının kimliğinin tespiti için cenazeler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürüen PKK'lılar arasında Amerikan yapımı M16 silah kullanan sözde örgütün üst düzey bir yetkilisinin de olduğu belirtildi.

KANDİL İLE GÖRÜŞÜLÜYOR İDDİASI

PKK’lıların öldürüldüğü Kutuderesi Vadisi içindeki PKK sığınak ve barınaklarında çok sayıda silah, bu silahlara ait bol miktarda mühimat ve yüzlerce kilo gıda, yaşam malzemesi ve dijital belge ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler arasında yer alan masaüstü telsiz ile örgütün üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında konuştukları, bir telsizle de PKK’lı üst dizey yöneticinin Kandil'deki örgütün üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

"ÖRGÜTÜN ÖZEL GÜCÜ, BOMBA VE PATLAYICI UZMANI"

Öldürülen 14 PKK ile ilgili yapılan ilk tespitte, kış üstlenmesinden çıkmak için hazırlık yapan bir grup olduğu, bu grubun da çok özel eylem için plan yaptığı belirtildi. Bir askeri yetkili, grubun sözde Dersim eyaleti doğu cephesi özel gücü olduğu ve direk olarak Kandil'den talimat aldığı iddiasında bulundu. Grupta yer alan teröristlerin de çok özel eğitimler aldığı ve sansasyonel eylemleri yapmak konusunda eğitildikleri kaydedildi. Bu grubun etkisiz hale getirilmesiyle örgüte önemli bir darbe indirildiğini belirten yetkililer, bu gruptakilerin her türlü bomba yapma, tuzaklama, sızma, sabotaj, saldırı konularında da uzman oldukları bilgisini verdi.

DHA