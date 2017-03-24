Türkiye'ye eylem için gelen PKK'lı 4 terörist yakalandı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında eğitim alıp, eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye giriş yapan 4 terörist, yakalandı.

Irak'tan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen PKK'lı 4 terörist, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayıcı ve 6 elektrikli fünye ile birlikte güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarında eğitim aldığı belirlenen teröristlerin, Türkiye'ye eylem yapmak için giriş yaptığı saptandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şırnak/Uludere’de bölücü terör örgütünün kamplarında eğitim alarak Türkiye’de bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla, Irak’tan Türkiye’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist, üç adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kg alüminyum tozu, 10 kg RDX patlayıcı ve altı elektrikli fünye ile birlikte yakalanmıştır" denildi.

DHA