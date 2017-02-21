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Son Dakika: Ukrayna'da mahkumlar da artık fatura ödeyecek

Ukrayna'da mahkumlar da artık fatura ödeyecek
11:0021 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Ukrayna'da mahkumlar da artık fatura ödeyecek
Ukrayna'da mahkumlar da artık fatura ödeyecek

Ukrayna'da cezaevlerinde artık mahkumlar, yaşamsal ihtiyaçlarının çoğunun masraflarını kendileri karşılamakla yükümlü olacak.

Ukrayna Bakanlar Kurulunun aldığı karar uyarınca, ülkedeki cezaevlerinde mahkumlar bundan böyle kaldıkları koğuşların elektrik, su, doğalgaz fatularını kendileri ödeyecek.

Ukrayna'daki mahkumlar çöp toplama, terzi hizmetleri, ütü, çamaşır yıkama gibi hizmetlerden de artık ücretsiz yararlanamayacak.

Ukrayna hapishanelerinde mahkumlar için yalnızca beslenme, ayakkabı, çarşaf, yorgan gibi ihtiyaçlar ücretsiz olacak.

Mahkumlardan toplanacak paraların özel bir devlet fonuna aktarılacağı açıklandı.

DHA

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