Ukrayna'da yeni tasarı: '8 Mart Kadınlar Günü tatili iptal edilsin'

Sovyetler Birliği geçmişinin izlerini silme yönünde adımların atıldığı Ukrayna’da bu yönde son girişim: 8 Mart Kadınlar Günü’nün ülkede resmi tatil olmaktan çıkarılması teklif ediliyor.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü’nün hazırladığı yasa tasarısında, 8 Mart gününün resmi tatil olmaması önerisinde bulunuldu.

Enstitü müdürü Vladimir Vyatroviç yaptığı açıklamada, “9 Mayısı kimse iptal etmeyecek. Bu gün, Ukrayna için Nazilere karşı zafer günü olarak kalmaya devam edecek. Teklifimiz, 9 Mayıs yerine, Hatıra ve Uzlaşı Günü olarak kutlanan 8 Mayısın resmi tatil olması. 8 Mart da Kadınlar Günü olarak kalmaya devam edecek, ancak resmi tatil olmayacak” dedi.

Ukrayna’da eski bayramların, Sovyet bayramlarının ve dini bayramların “çorba” haline geldiğini savunan Vyatroviç, “Tasarının amacı, resmi tatil günlerinin düzenlenmesi” diye konuştu.

DHA