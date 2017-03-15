Uludağ’a 2 günde 15 santim kar yağdı

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşerken dünden beri devam eden yağışla zirvedeki kar kalınlığı 15 santim daha artarak 98 santime ulaştı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışına neden oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da iki gün içersinde 15 santim kar yağdı. Kar kalınlığının bu sabah 98 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışları hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceği açıklandı. Jandarmanın zincir takmayan araçların geçişine izin vermediği Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ise yolların kapanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar yağışı Uludağ'daki işletmelerin yüzünü güldürdü. Ağoğlu Otel'in Genel Müdürü Murat Pınarcı, hafta sonları çok yoğun olduklarını belirtip, "kar yağışı bu yıl sezonu uzatacak. Önümzüdeki hafta ekonomi zirvesine ev sahipliği yapacağız. Uludağ'a olan ilgi giderek artıyor" dedi.

DHA