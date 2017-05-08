Venezuela’da Kurucu Meclis için ilk toplantı

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devlet başkanı Nicolas Maduro'nun ülkedeki siyasi krize çözüm olarak önerdiği Kurucu Meclis için ilk komisyon toplantısı bugün yapıldı. 17 partinin katıldığı toplantıyı sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) bileşenleri protesto ederek toplantıya katılmadı. Öte yandan Maduro taraftarları kurucu meclise destek için, Maduro karşıtı sağ muhalefet ise kurucu meclise karşı sokağa çıktı.

Miraflores Sarayı'ndaki toplantıda konuşan komisyon başkanı Elías Jaua, toplantıya katılmayan MUD bileşenlerini eleştirdi. Jaua, 'Barış ve ülkemiz için, burada oturup Venezuelalılarla konuşmak ve diyalog kurmak için MUD'un sözcülerine özel olarak çağrı yaptım” dedi. MUD'un bu tip çağrıları ilk reddedişinin olmadığını hatırlatan Jaua, başkan Maduro tarafından da sürekli olarak muhalefete diyalog çağrısı yapıldığını vurguladı.

Jaua, toplantı boyunca Miraflores Sarayı'nın kapılarının, başkan Maduro'nun kurucu meclis için inisiyatif alma nedenlerini öğrenmek isteyen tüm politik organizasyonlar için açık tutulacağını söyledi.

Muhalefet kurucu meclise karşı

MUD'un bir parçası olan Yeni Bir Zaman (UNT) başkanı Enrique Márquez Karakas'ta protestoculara seslendi. Márquez, 'Biz kurucu meclis istemiyoruz, biz artık seçim yapılmasını istiyoruz” dedi.

Sağ muhalefet, Mirado valisi ve muhalefet liderlerinden Henrique Capriles'in çağrısı üzerine sadece Karakas'ta değil ülkenin diğer kentlerinde de sokaktaydı. Ulusal Meclis milletvekillerinden Miguel Pizarro bugünkü gösterilerde en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Nisan ayından itibaren ülkede süren olaylarda 750 kişi yaralandı, 37 kişi de yaşamını yitirmişti.

(lı)

DHA