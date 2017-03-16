Veysel Eroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Afyon'da tatil yap' önerisi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Sarıyer'de okul bahçesine fidan dikti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Son olarak da fidan dağıtım töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yeni sistemde Cumhurbaşkanı bir partiden Başbakan başka bir partiden olursa kavga çıkar' sözlerini hatırlatan Bakan Eroğlu,"Sayın Kılıçdaroğlu Allah'ını seversen şu 18 maddeyi bir oku ya. Zaten biz kavga olduğu için onu kaldırıyoruz" dedi. Bir vatandaşın 'okuma yazması yok' diye bağırması üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,"Yok öyle demeyelim. Ya vakit yok veya yorgun. Ben de kendisine dedimki, 'Afyonkarahisar'da termal oteller var. Gel bir 3-5 gün dinlen'. 'Kese sabun da bizden' diye söyledik" şeklinde konuştu.

"JAPONYA'YI DA GEÇECEĞİZ"

Öğleden sonra Sarıyer'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ilk olarak Sarıyer Ortaokulun bahçesine öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Öğrencilere, "Bütün devletleri geçeceğiz değil mi Almanya'yı geçeceğiz. Amerika'yı geçeceğiz" diye soran Bakan Eroğlu'na bir öğrenci, "Japonya'yı da geçeceğiz" karşılığını verdi. Bakan Eroğlu ve beraberindekiler bu yanıtı gülümseyerek karşıladı.

"BİRİNCİ VAZİFEN OKUL BAHÇELERİNİ ÇİÇEK GİBİ YAPMAK"

Öğrencilerle birlikte fidan diken ve can suyunu veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu kendisine eşlik eden Orman Bölge Müdürüne de, "Birinci vazifen Türk istikbalini korumaktan sonra, okul bahçelerini çiçek gibi yapmaktır. " direktifini verdi.

MEMLEKETTE BİR HAREKET OLSUN ARTIK

Sarıyer'de dolaşan esnaf ziyaretlerinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ziyaret ettiği bir fırıncı esnafına işlerin nasıl gittiğini sordu, her şeyin güzel olacağını söyledi. Esnaf da Bakan Eroğlu'na, "Olsun yani, memleketti bir hareket olsun, artık." karşılığını verdi.

EN KÖTÜ SİVİL YASA ASKERİ YASADAN İYİDİR

Bakan Eroğlu'nun önünü kesen bir vatandaş da CHP'li olduğunu söyleyip, "Evette hayır vardır. En kötü sivil yasa, askeri yasadan her zaman değerlidir" dedi. Bakan Eroğlu da vatandaşa, "Biz de sizleri çok seviyoruz" karşılığını verdi. Bakan Eroğlu son olarak fidan dağıtım törenine katılıp Sarıyerlilere fidan dağıttı.

DHA