Viyana büyükelçiliğine yapılan pankartlı saldırının videosu yayınlandı

– Avusturyalı ırkçı bir grup tarafından Türkiye’nin Viyana büyükelçiliğine yapılan pankartlı saldırının videosu yayınlandı. Saldırganlar gerçekleştirdikleri eylemin her anını kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından büyükelçilik binasına asılan pankartta “Erdoğan, Türklerini de al, yurduna götür” yazıyordu. Bugün o eylemi gerçekleştiren “Kimlik Hareketi” adlı gruba üye olduğunu belirten Martin Sellner isimli bir şahıs, eylem anında çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Videoda pankartı nasıl hazırladıkları ve elçilik binasına nasıl astıkları detaylı olarak sergileniyor. 3 kişi, elçilik binasının yan tarafındaki apartmanın çatı katından geçerek pankartı asıyor. 2 kişi pankartı asarken üçüncü şahsın olanları videoya çektiği görülüyor. Eylemcilere destek veren dördüncü şahıs ise elçilik binasının önünden kamera ile olanları kaydediyor. Pankartı astıktan sonra aşağı kağıt parçaları da atan saldırganlar olay yerinden hızla kaçıyorlar. Saldırganları çatıdan elçilik binası önüne fırlattıkları kağıt parçalarının da sembolik olarak hazırladıkları Türkiye’ye tek yönlü gidiş bileti olduğu anlaşıldı.

Avusturya emniyetinin, kimliği ve adresi belli olan şahıs hakkında işlem yapıp yapmayacağı bekleniyor.

(lı)

Görüntü Dökümü:

Viyana büyükelçiliğine yapılan pankartlı saldırının görüntüleri

DHA