Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Sibel Güler evinde ölü olarak bulundu.

Pazarkaşı Mahallesi'nde oturan Sibel Güler'den haber alamayan komşuları sabah saatlerinde evini kontrole geldi. Camdan içeriye bakan komşuları Güler'i salonda yerde hareketsiz halde görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Sibel Güler'in öldüğünü tespit etti. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Güler'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA