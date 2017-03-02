Yangında mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye kurtardı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 5’inci katta mahsur kalan, 1'i engelli, 2'si çocuk 9 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi 604’üncü Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında, iddiaya göre sönmemiş soba kovasından dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşlukları ile bazı dairelere yoğun duman girince, apartmanın 5’inci katında mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu.

Yangın yerine gelen merdivenli itfaiye aracıyla 5’inci katın penceresine ulaşan itfaiye eri, dairede bulunan down sendromlu 21 yaşındaki Selim Tekin, 43 yaşındaki Şengül Tekin, 34 yaşındaki Fatma Barak, 83 yaşındaki Fatma Yılmaz, 44 yaşındaki Hacer Demir, 55 yaşındaki Fatma Şahin, 2 yaşındaki Hasan Talha Karayağız, 5 yaşındaki Rıdvan Kaygısız ve 34 yaşındaki Azime Arslan kurtardı. Fenalık geçiren 2'si çocuk 9 kişiye yangın yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ee sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 9 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdüğü yangın sonucunda apartmanın bodrum katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA