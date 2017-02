Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü (2)

Başbakan Yıldırım, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke hükümetleri arasında son günlerde artan ikili temaslara da işaret edilerek, dost ve müttefik Türkiye ve ABD arasında ortaklık ilişkilerinin önemi konusundaki anlayış birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi ve bu ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, ABD’yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvenlik ilişkileri ele alınmış, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde duruldu. Başbakan Yıldırım, terör örgütü FETÖ’yle mücadele ve lideri Fethullah Gülen’in iadesi konusunda yeni ABD Yönetimi’yle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çizmiş, bu konudaki beklentilerimizin ABD yönetimince karşılanmasının ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağından bahsetti.

Başbakan daha sonra, FETÖ’den bir farkı olmayan DAEŞ gibi radikal örgütlerle mücadelede de Türkiye ve ABD’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini, Suriye’deki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgenin PKK/PYD dahil her türlü terörden arındırılması konusunda iki köklü müttefik olan ABD ve Türkiye’nin tam uyum içinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yeni ABD yönetiminin de Türkiye ile ilişkilerde yani bir başlangıç yapmayı arzu ettiklerini, terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine kadar, her konuda Türkiye ile esasen yoğun olan diyalogun daha da geliştirilerek sürdürülmesine hazır olduklarının altını çizdi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Sayın Başbakanımızın dile getirdiği her konuyu ciddiyetle ele almakta olduklarını kaydetti.

Başkan Yardımcısı Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletti.

DHA