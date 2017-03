Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Freni boşalmış araba gibi (4)

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ AÇTI

Başbakan Binali Yıldırım, valiliğin ardından Isparta Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın ile görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, belediye ziyaretinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Rüya projem' dediği şehir hastanelerinin üçüncüsünün bugün Isparta'da açıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım ise konuşmasında, Türkiye'de Ak Parti iktidarıyla çok şeyin değiştiğini belirterek, şunları söyledi:

"İşte değişimin ispatı burada Isparta Şehir Hastanesi. Bu Cumhurbaşkanımızın hayaliydi. Mersin'i, Yozgat'ı açtık, şimdi Isparta'yı açıyoruz. Daha sonra diğerleri gelecek. Her zaman söylüyorum, biz millete efendilik için gelmedik, millete hizmet etmek için geldik. İşte hizmetlerimiz, işte Isparta. Eskiden temeli atılır tabela çakılır, tabelanın üzerindeki yazılar paslanır, etrafta otlar yükselir, tabela da kaybolurdu. Bir şey yapılamazdı. Bolu Tüneli'ni düşünün. 17 yıl 12 hükümet 22 bakan gelmiş geçmiş değişen bir şey yok. Ama Ak Parti geldi söz verdi yaptı. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, İzmir'i, Bursa'yı, İstanbul'u komşu kapısı yapıyoruz. İşte Isparta'da bölünmüş yollar. Eskiden ne kadar bölünmüş yol vardı şimdi ne kadar var"

ESER KENDİSİ KONUŞUYOR

755 yatak kapasiteli şehir hastanesi üzerine konuşmaya dahi gerek olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Eser kendisi konuşuyor. Bizim konuşmamıza lüzum yok. 755 yatak. Şehir gibi şehir. Her şey var. Bir hastane değil, içinde 3 tane hastane var. Ayrı ayrı branşları var, her türlü poliklinik hizmetleri var. Yok, yok. Allah düşürmesin, hastalık vermesin. Ama hastalık geldiğinde de bu hastalığa da derman olacak çare olacak doktor lazım, hemşire lazım, sağlık personeli lazım. İşte bunların hepsi burada var. Otoparkıyla, tek ve çift kişilik odayla burada. Eskiden hastalar koridorların arasında, odalar da yan yana, arkalı önlü, hatırlıyorum bir hasta bir tane karyola da başlı kıçlı yatarlardı. O günlerden bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

AMBULANS HELİKOPTER DOLAŞTI

Başbakan Binali Yıldırım'ın hastanenin ambulans helikopterler için de uygun dizayn edildiğini anlattığı sırada Isparta Şehir Hastanesi'nin üzerinden ambulans helikopter havalandı. Başbakan Yıldırım, "İşte hızır gibi yetişti. Eskiden ambulans yoktu, şimdi ambulans helikopterler, ambulans uçaklar var. Bizim insanımız yurt dışında başına bir iş geldiğinde artık hemen gidiyoruz, uçakla alıp geliyoruz. Eskiden buraya gelen turistleri, o ülkenin yöneticileri uçaklarla götürürdü, biz de niye bizde bunlar yok derdik. Ama o zaman Ak Parti yoktu" dedi.

Açılışa, Başbakan Yıldırım ve Bakan Akdağ'ın yanı sıra Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Ak Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Sait Yüce ile MHP İl Başkanı İsa Yalçın da katıldı. Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hastaneyi gezdi.

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

Isparta'da, Akfen Holding tarafından 2 yıl önce temeli atılan, 225 bin metrekare alana kurulu Isparta Şehir Hastanesi'nin inşaatının tamamlanmasının ardından hasta kabulüne başlandı. 4 bloktan oluşan, 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı ve 1 milyar 150 milyon liraya mal olan hastanede, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tıbbi hizmetlerin sorumluluğu kamuda kalırken, sağlık personelinin istihdam rejimi de değişmiyor. 909'u yeni istihdam olmak üzere, tesis genelinde toplam çalışan sayısı 1528'e çıkıyor. Tesiste bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen tarafından karşılanıyor.

GÜNDE 10 BİN POLİKLİNİK HİZMETİ

Daha önce 3 binada günde 56 bin poliklinik hastasına hizmet verilebilirken, Isparta Şehir Hastanesi ile kapasite yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı. Teknik yetersizlik nedeniyle Isparta Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar yapılamayan anjiyo ve açık kalp ameliyatları gibi operasyonlar da artık Isparta Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilebilir duruma geldi. 800 yatak kapasitesine sahip hastanede 324'ü tek, 150'si ise iki kişilik odalarda hizmet veriliyor. Isparta Şehir Hastanesi bünyesinde 20 ameliyathane, 131 yoğun bakım ünitesi ve 167 poliklinik bulunuyor. Tüm odalarda duş, WC, buzdolabı, çalışma masası ve TV yer alıyor.

'ANNE OTELİ'

Akıllı bina konseptiyle inşa edilen Isparta Şehir Hastanesi, trijenerasyon ve güneş panelleri sayesinde kullandığı elektriğin yüzde 35'ini kendisi üretecek altyapıya sahip. Kampüste 297 araçlık açık, 1607 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi bulunuyor. Isparta Şehir Hastanesi'nde öne çıkan bir başka özellik de 'anne oteli' uygulaması. Yenidoğan ve yoğun bakımda bebeği tedavi gören annelerin ve özellikle şehir dışından gelen hastaların konaklaması için özel bir alan oluşturulmuş durumda. Ayrıca 4 bloktan oluşan kampüste, ihtiyacı olan her hastaya tüm tetkikleri ve tedavi süresi bitene kadar yönlendirme ve refakat için özel elemanlar yardım edecek.

