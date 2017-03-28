Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Önce 'Evet' oyu verenler haindir cümlesinin hesabını ver (2)

NİĞDE'DE 10 BİN KİŞİYE KONUŞTU, 'BUNLAR HAYIRSIZ' DEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Türkiye'nin güçlendiğini anlatan Yıldırım, "Bunlar köprüye hayır dediler. Havaalanına, yollara, tünellere her şeye hayır dediler. Bunlar hayırsız. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar memleketin büyümesi, gelişmesi için ne yaparsanız yapın hep karşısına çıkarlar. Köprüye hayır derler ama köprü bitince en önce kendileri geçerler. Bunlar böyle" dedi.

15 yıldır Türkiye'yi bir baştan bir başa kalkındırdıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Dünyada kriz varken bu işler nasıl oluyor İnanırsan, milletine güvenirsen üstesinden gelemeyeceğin hiç bir şey yok. İş başında güçlü hükümet olursa varamayacağınız hiç bir hedef yok. Rahmetli Menderes zamanında güçlü bir hükümet vardı, o dönemde yollar, barajlar, çeşmeler, okullar yapıldı. Rahmetli Özal döneminde de güçlü bir hükümet vardı. Türkiye dışarı açıldı, otoyollar yapıldı, fabrikalar yapıldı. Türkiye sanayileşti, Türkiye yeni teknolojiyle tanıştı. Daha sonra AK Parti iktidara geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bir Türkiye üç Türkiye oldu. Dünyanın birçok yerinde yapılmayan büyük projeler yapıldı. Dünyanın kıskandığı projeler yapıldı. Güçlü iktidara, devamlı istikrara ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık sürekli güçlü hükümetler getirir. Hangi parti olursa olsun seçilecek hükümet güçlü olacak. Çünkü yüzde 50'den az alan hükümet olamayacak sandıklar açılacak ülkeyi yönetecek kadrolar belli olacak. Milletvekilleri belli olacak hükümet kuruldu, kurulmadı, güvenoyu aldı almadı derdi kalmayacak. Hükümet 5 yıl görev yapacak, isterseniz değiştirirsiniz isterseniz 5 yıl daha seçersiniz. Artık hükümet krizi yok. Başbakan, Cumhurbaşkanı arasında çatışma yok. Anayasa kitabı fırlatılıp Türkiye krizden krize sürüklenmeyecek. Zırt pırt durmadan seçim yok. Millet seçimle meşgul edilmeyecek. Başbakanlık gidiyor. Ne olur giderse memleket için feda olsun. Biz bugün varız yarın yokuz hepimiz faniyiz."

'KILIÇDAROĞLU'NA PATATES YOLLAYIN'

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirip, "Kılıçdaroğlu'na Niğde patatesi gönderin zihni açılsın. Patatesin yanına şu 18 maddeyi anlatan bizim broşürleri de gönderin. Belki okur da anlatır millete doğruları" diye konuştu.

DHA