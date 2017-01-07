Yollarda kar çilesi; TEM'de mahsur kaldılar

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikametinde onlarca araç yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücüler 10 saati aşkın süredir beklediklerini söyledi.

Dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Mahmutbey gişeleri geçtikten sonra onlarca araç, TIR, kamyon yolda kaldı. Yolda kalan araçların sürücüleri geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Yol kenarında bırakılan otomobillerin bazılarının da boş olduğu görüldü.

15 SAATTEN FAZLA YOLDA KALANLAR VAR

Bazı TIR sürücüleri akşam 18.00-19.00 sıralarında yolda kaldıklarını ve geceyi araçlarında geçirdiklerini belirtti.

Sürücülerden bazıları araçlarını çıkarmaya çalışırken, bazıları da çekici beklediğini belirtti.

SIRBİSTAN'A GİDERKEN YOLDA KALDI

Sırbistan'a giden bir TIR da yolda kaldı. Sürücü el işaretleriyle suyunun olmadığını, yemeğinin olduğunu söyledi ve 10 saattir yolda olduğunu belirtti.

TIR'LAR PARK ALANINDA

Yoğun yağış nedeniyle bazı TIR'lar ise yol kenarında bulunan park alanına girerek geceyi burada geçirdi. Sürücüler kar bitmeden yola çıkamayacaklarını belirtti.



DHA