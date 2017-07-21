Son dakika… Bodrum’da şok görüntüler! Depremden 4 dakika önce…

Bodrum açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremden 4 dakika önce kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, sokakta yatan köpeklerin sarsıntıyı önceden hissedip kaçıştığı görülüyor.
Ege Denizi’nde dün gece saat 01:31’de meydana gelen deprem, büyük korku ve paniğe neden oldu.
Sosyal medyada paylaşılan ve bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, sokakta yatan köpeklerin depremden 4 dakika önce yani 01:27’de aniden kalkıp sağa sola kaçıştıkları görülüyor.İLGİLİ HABERDepremden saniyeler sonra kaydedildi! Korku filmi gibi!İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Ege'de 6.3'lük deprem! '3-4 atom bombası gücünde'