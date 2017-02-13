Son dakika… Yüksek Seçim Kurulu referandum takvimini yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referanduma ilişkin takvimi yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırlanan takvim Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, referandum süreci 16 Şubat 2017 Perşembe günü başlayacak. Yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleşecek.

Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kullanacak.

15 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de seçim propagandası sona erecek.

10 Mart’ta Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri “www.ysk.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

9 Nisan’da ise Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.