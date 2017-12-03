Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da, Suriyeli’ler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay,merkez Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Suriye uyruklu 2 grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Omar El Hammad(31), Dafır Celıd (22) bıçaklanarak, Wael Hammat (32) ise darp edilerek yaralandı. Sırtından bıçak darbesi alan Hammad ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA